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Çöken istinat duvarı trafiği felç etti

Gölcük'te duvarın çökmesiyle karayoluna düşen kaya parçaları, trafikte aksamaya neden oldu.

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Çöken istinat duvarı trafiği felç etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 karayolu kenarındaki istinat duvarı, yağışların etkisiyle çöktü.

Yolun Ulaşlı mevkisindeki istinat duvarı şiddetli yağış yüzünden yıkıldı. Duvarın çökmesiyle karayoluna düşen kaya parçaları, İzmit istikametinde trafiğin aksamasına neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, tek şeridi kapanan yolda güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSU) bağlı ekipler, yoldaki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Karayolunun İzmit istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Etiketler: istinat duvarı, Kocaeli, kocaeli yağış, Gölcük
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