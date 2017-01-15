Çöken binada hayatını kaybedenlere veda

Zeytinburnu'nda binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Akbaş'ın cenazesi, Antalya'da defnedildi.

Mehmet Akbaş (60) için Meydan Kavşağı Türbeli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mehmet Akbaş'ın eşi Habibe, çocukları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener Ordu'da toprağa verildi

İstanbul Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan 5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener'in cenazesi, Zeytinburnu Belediyesi cenaze nakil aracıyla Ordu'nun Kumru ilçesindeki Kumru Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Burada, bitkin oldukları gözlenen baba Orhan Yusuf ile anne Lena Özdener, taziyeleri kabul etti.

Minik Özdener'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Karaca Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özdener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, aynı olayda yaralanan Mehmet Kaan Özdener'in ikiz kardeşi Ahmet Özdener'in İstanbul'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda, 2015 yılının aralık ayında boşaltıldığı belirtilen 6 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, enkaz altında kalan Mehmet Akbaş (60) ve Mehmet Özdener (5) hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.