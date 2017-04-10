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Çocuklarını yangından son anda kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 4 kardeş anneleri tarafından son anda kurtarılırken, mahsur kalan ev sahibi ise balkondan merdivenle indirildi.

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Çocuklarını yangından son anda kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 4 kardeş anneleri tarafından son anda kurtarılırken, mahsur kalan ev sahibi ise balkondan merdivenle indirildi.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Manolya Sokak'ta Muhammet Yüksel'e ait 4 katlı apartmanın ikinci katında kiracı olarak oturan Ercan Yavuz'un dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yaşları 2, 4, 6 ve 8 olan çocukların bulunduğu yatak odasından gelen dumanı fark eden anne Ayşe Yavuz, çocukları apartmandan çıkarmayı başardı. Korku dolu anlar yaşayan anne ve çocukları, dışarıda aile büyüklerine sarılarak gözyaşı döktü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangının çıktığı bina ve yanındaki 6 katlı apartmanda oturanları yoğun duman ve alevler arasında tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Etiketler: yangın, zonguldak, Ereğli
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