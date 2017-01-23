Çocuklar için özel çadır üretilecek

Afetzedelerin güvenliği ve rahatını sağlamak için çadır üreten Türk Kızılayınca, çocuklar için de çadır tasarlandı. Çocukların oyun oynayabilmeleri için dizayn edilen pembe ve mavi renkteki çadırlar, 3-6 yaş arası çocuklara hitap edecek, okul öncesi eğitim kurumlarında da kullanılabilecek.

Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Koordinatörü Mehmet Eyyup Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır çocukların oynayabilecekleri çadır üretimi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Alper, gerekli bütün sağlık şartları ve standartları tespit ederek en uygun ürünü çıkarabilmek adına ciddi bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Çocuk çadır üretiminde son aşamaya gelmiş durumdayız. Kutu ve dizaynı tamamlandı, testlere gidecek. Sağlıkla ilgili bütün standartlarının tespiti sağlandıktan sonra kullanıcıların beğenisine sunacağız." dedi.

Çocuk çadırlarının satışının, geliri tamamen Kızılay'ın hizmetlerinde kullanılmak üzere oluşturulan resmi e-ticaret portalı "www.kizilay.magaza.org.tr" üzerinden yapılmasının planlandığını anlatan Alper, hem Kızılay'a katkı sağlamak hem de çocuklarda Kızılay bilincini oluşturabilmek adına bu çalışmayı yaptıklarını dile getirdi.

Çadırlar evlerde kullanılabilecek

Çocuklar için tasarlanan çadırların ilk etapta kız ve erkekler için pembe ve mavi renklerde üretileceği bilgisini veren Alper, şunları kaydetti:

"Kızlar için hazırladığımız pembe model şu an hazır. Erkek çocuklar için de mavi tasarımımız var. Bunlar ilk etapta, boya ve kumaş kalitesi itibarıyla, içinde iskelet aksamı ve çocukların güvenliğini tespit edebilmek için standartlarını görebilmek maksadıyla ürettiğimiz bir çadır. Aynı özelliklerde farklı desenlerle üretilmesi mümkün olacak. 3-6 yaş aralığı çocuklar için gayet güzel bir oyuncak olacağını düşünüyoruz. Evlerde rahatlıkla kullanılabilecek ölçülerde üretilmiştir.

Aynı zamanda okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarda, Kızılaycılık bilincini artırmak için kullanılabilecek bir ürün olacak. Piyasaya sürmüş değiliz, testlerinin bitmesini bekliyoruz. Kızılay olarak ciddi bir misyon üstlendiğimiz için hemen bunu satıyoruz deme şansımız yok. Bütün standartları ve çocukların güvenliğini sağlayan bir ürün olması için özellikle dikkat gösteriyoruz."