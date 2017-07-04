Çocuklar için 'mobil havuz' servisi

Büyükköy beldesinde yaşayan Ramazan ve Ahmet Çepni, Turgay Bilgin ile Samet Şimşek, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine serinlemek amacıyla çare düşünmeye başladı.

İç kesimde kalan ve denize 15 kilometre mesafede bulunan beldede farklı arayışlara giren Çepni ve Şimşek, kamyon kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

Kendilerini destekleyen babası Mehmet Şimşek'in kamyonunu alan Samet Şimşek, arkadaşlarının yardımıyla 16 metrekarelik kasayı naylon brandayla kapladı.

Beldedeki dereden hortumla aldıkları suyla kasayı dolduran ve arkadaşlarıyla burada serinleyen Ramazan Çepni arkadaşlar, çocuklarının da ilgi gösterdiği kamyon kasasından beldedeki tüm çocukların faydalanmasına karar verdi.

Bu konuda arkadaşlarından olumlu yanıt olan Çepni, haftanın belirli günleri otomobiliyle aldığı çocukları kamyonun bulunduğu alana getirerek, suyla dolu kasada yüzmelerini sağlıyor.

Çepni, "mobil havuz"da gönüllerince eğlenerek serinleyen çocukları daha sonra ailelerine teslim ediyor.

Büyükköy Belediyesinde çalışan Çepni, denize girebilmek için ilçeye gitmeleri gerektiğini, ilçenin ise beldelerine 15 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

İlk olarak 4 yıl önce arkadaşlarıyla eğlence amacıyla kamyonet kasasını havuza çevirdiklerini anlatan Çepni, bu yıl ise çocukları da mutlu etmek için böyle bir uygulama başlattıklarını ifade etti.

Çepni, havuza çevirdikleri kamyonun yaş çay nakliyesinde kullanıldığını belirterek, "Biz de yaş çay sezonuna ara verildiği için haftada 2 veya 3 gün böyle bir etkinlik yapmayı kararlaştırdık. İmkan bulduğumuzda kamyonu su ile doldurup çocukları mobil havuzda yüzdürüyoruz." dedi.

"Çocukların sevinci bizim sevincimiz"

Çocukları çok sevdiğini vurgulayan Çepni, "Çocukları mutlu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyorum. İnşallah her sene bu şekilde devam ederiz. Çocukların sevinci bizim sevincimiz." diye konuştu.

Kamyon sürücüsü Samet Şimşek ise 4 yıl önce eğlence amacıyla başladıkları uygulamayı çocukların mutluluğuna dönüştürdüklerini söyledi.

Kamyonun babasına ait olduğunu kaydeden Şimşek, "Babam da herkes gibi çocukların mutluluğu için elinden geleni yapıyor. Bazı dereler tehlikeli, bazı derelerde ise su kalmadı. Deniz de uzak olunca böyle bir çözüm bulduk. Haftada iki, üç gün tekrarlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Suda serinleyen çocuklar ise oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, mobil havuzu yapanlara teşekkür etti. AA