Çocuklar doyasıya otomobil boyadı

Kentteki bir otomotiv firması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, araç satış merkezinde kutlama programı düzenledi.

Çeşitli gösterilerin yanı yeni bir otomobil de çocukların boyaması için hazırlandı.

Anne ve babalarıyla merkeze gelen çocuklar, pastel boyayla otomobili rengarenk boyadı, bazı çocuklar ise "Seni çok seviyoruz Atatürk", "Teşekkürler Atatürk" yazdı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri etkinlikten son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

"Çocuklarımızın boyadığı arabamızı birkaç gün sergileyeceğiz"

Otomotiv firmasının satış ve pazarlama şefi Kevser Durmaz, çocuklar için son model bir aracı boyanması için kaplattıklarını söyledi.

Çocuklara özel araç boyama organizasyonu yaptıklarını anlatan Durmaz, "Son derece eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız pastel boyalarla aracın üzerine dilediğini çizdi, dilediğini yazdı, kalpler çizdiler. Onların hayal güçlerine dayalı bir etkinlik. Rengarenk bambaşka bir tasarım ortaya çıktı. Çocuklarımızın boyadığı arabamızı birkaç gün sergileyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA