  • 23 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.1
    EURO 5.017
  • BIST 110932.48
    ALTIN 174.393
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çocuklar doyasıya otomobil boyadı

Çocuklar doyasıya otomobil boyadı

Edirne'de bir otomotiv firmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklar, yeni bir otomobili pastel boya ile boyadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çocuklar doyasıya otomobil boyadı

Kentteki bir otomotiv firması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, araç satış merkezinde kutlama programı düzenledi.

Çeşitli gösterilerin yanı yeni bir otomobil de çocukların boyaması için hazırlandı.

Anne ve babalarıyla merkeze gelen çocuklar, pastel boyayla otomobili rengarenk boyadı, bazı çocuklar ise "Seni çok seviyoruz Atatürk", "Teşekkürler Atatürk" yazdı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri etkinlikten son derece mutlu olduklarını dile getirdi. 

"Çocuklarımızın boyadığı arabamızı birkaç gün sergileyeceğiz"

Otomotiv firmasının satış ve pazarlama şefi Kevser Durmaz, çocuklar için son model bir aracı boyanması için kaplattıklarını söyledi.

Çocuklara özel araç boyama organizasyonu yaptıklarını anlatan Durmaz, "Son derece eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız pastel boyalarla aracın üzerine dilediğini çizdi, dilediğini yazdı, kalpler çizdiler. Onların hayal güçlerine dayalı bir etkinlik. Rengarenk bambaşka bir tasarım ortaya çıktı. Çocuklarımızın boyadığı arabamızı birkaç gün sergileyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, çocuk, 23 nisan, otomobil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER