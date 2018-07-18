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Çocuk oyun alanları daha da güvenli hale getirilecek

Ankara genelinde parklarda bulunan çocuk oyun alanlarına güvenlik kameraları ve "acil yardım butonları" yerleştirilecek.

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Çocuk oyun alanları daha da güvenli hale getirilecek

Başkent'in dört bir yanında bulunan parkları daha da güvenli hale getirmek amacıyla, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parklar, 24 saat gözetlenecek kamera sistemiyle donatılacak.

İlk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka kurulacak güvenlik kamerası sistemi sayesinde aileler gönül rahatlığı içinde çocuklarıyla parklarda vakit geçirebilecek.

Butona basılmasıyla güvenlik güçleri olay yerinde olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden vatandaşların canlı izleyebileceği güvenlik kamera sistemi, daha sonra diğer parklara da takılarak yaygınlaştırılacak.

Öte yandan parklara "acil yardım butonları" da yerleştirilecek. Butona basılmasıyla, bulunulan parka en yakın emniyet güçleri bu alana yönlendirilecek.

Güvenlik kameraları ve acil yardım butonlarının takılmasıyla madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Park, çocuk oyun alanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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