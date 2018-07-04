Çocuk istismarına ülke genelinden tepki

Karabük Çelik-İş Sendikasına üye işçiler ve vatandaşlardan oluşan grup, kent meydanında toplandı.

Çeşitli dövizler açan ve slogan atan grup, öldürülen Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'yı temsilen meydana konan üzerinde Türk bayrağı ile gelinlik bulunan iki tabut önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Leyla ve Eylül adına yazılan şiirlerin okunmasının ardından grup adına basın açıklaması yapan Filiz Çınar, çocuk istismarı ve ölümlerinin artık son bulmasını istediklerini söyledi.

Ailelerin evlat acısı çekmesini istemediklerini belirten Çınar, buna son verilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Grup daha sonra tabutları omuzlarına alarak Yenişehir Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

KARDOFF'dan da tepki

Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) üyeleri de çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Safranbolu Aslanlar mevkisinde toplanan grup, öldürülen kız çocukları Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın fotoğrafları ve bazı dövizler taşıyarak Kıranköy mevkisine kadar yürüdü. Gruba, özel yapım arazi araçları da konvoy yaparak eşlik etti.

Zonguldak

Zonguldak Ereğli'de Kadın Platformu üyeleri, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için eylem yaptı.

Devrim Bulvarındaki Çilekli Kadın heykeli önünde konuşan platform sözcüsü Hamide İpek, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin artış gösterdiğini söyledi.

Cinsel istismarı önlemek için cezaların arttırılmasının çözüm olmayacağını belirten İpek, sorunun kaynağının bulunarak çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu dövizler açan kalabalık daha sonra slogan atarak dağıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ellerinde çocuk istismarına tepki gösteren ve "idam istiyoruz" pankartlarıyla gelen kadınlar, sloganlarla istismarlara tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Merve Bakbalay, yaklaşık 2 yıl önce bu meydanda demokrasi için bir araya geldiklerini, bir olmanın, birlik olmanın gücünü o gün yaşadıklarını şimdi ise çocuklar için buluştuklarını belirtti.

Adıyaman

Adıyaman'da da sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen vatandaşlar, çocukların istismarına tepki gösterdi.

Demokrasi Parkı önünde önünde Dilek Süslü ve arkadaşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde "Çocuk susar sen susma", "Yazımı kışa çevirdin Leyla", "Zulmü sessiz kalan dilsiz şeytandır", "Dünya senin gözlerin kadar güzel olmadı" ve Çocuk istismarını durdur, sessiz kalma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Süslü, her alanda önceliğin çocuk olması gerektiğini belirtti.

Trabzon

Trabzon'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, çocuk istismarları ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Uzun Sokak'ta toplanan ve aralarında CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da olduğu gruptakiler, pankart açıp sloganlar ve alkışlar eşliğinde Meydan Parkı Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Gruptakilere destek için at üzerinde cadde boyunca ilerleyen bir çocuğun, "Özgecan, Leyla, Eylül, Münevver burada" yazılı döviz taşıması vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti.

Samsun

Samsun'da toplanan bir grup, yürüyüş yaparak çocuk istismarı ve ölümleri olaylarını protesto etti.

Uğur Mumcu Parkı'nda, sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan grup adına açıklama yapan Elif Yaz, vatanı korumanın çocukları korumakla başladığını söyledi.

Elif Yaz, çocukların çoğu zaman en yakınları tarafından cinsel istismara uğradığını dile getirerek, bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Mardin

AK Parti Mardin İl Başkanlığı kadın ve gençlik kolları teşkilatları, çocuk istismarlarına yönelik tepki verdi.

Hadım değil idam istediklerini kaydeden Hekimoğlu, "Bugün burada ülkemizde hızla yayılan çocuklarımızın yok edilişini kınamak için toplandık. Her şeyden önce ülkemizin başı sağ olsun. Ölen çocuklar bizim çocuklarımız. Eylül’ün annesi, Ceylin'in annesi, Leyla'nın annesi size sesleniyoruz, adınızı bilmiyoruz ama acınızı biliyoruz ve geçmeyeceğini de. Size sadece sabır dileyebiliyoruz." diye konuştu.

Amasya

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri adına açıklama yapan sendikanın Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, son günlerde çocuklara yönelik istismar ve katledilme olaylarının ülkeyi büyük kaygıların eşiğine getirdiğini söyledi.

Yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Camcı, yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin de takipçisi olacaklarını kaydetti.

Çankırı

Türkiye Kamu-Sen Çankırı İl Başkanı İsmail Ayhan da çocuklara yönelik istismar ve saldırılara yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Ayhan, bu konuda devletin alacağı her kararın arkasında duracaklarına işaret etti.

Ayhan, başta devlet olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Tokat

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan da sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkede son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberlerinin geldiğine dikkati çekti.

"Önce Ankara Polatlı'da kaybolan Eylül ve akabinde Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Bu olaylar bizi bir gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı behemehal vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor."

Çorum

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ile Çorum Fotoğraf Kulübü Derneği (ÇFK) Başkanı Atakan Akman da çocuklara yönelik istismar ve saldırılara tepki gösterdi.

Saatçi, yazılı açıklamasında, kayıp çocuk vakaları ile çocuk istismarının çoğaldığını, çocuk cinayetlerinin sıradanlaştığını savunarak, bu tür olaylara karşı tedbir alınmasını istedi.

Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kadın personeli, çocuk istismarı ve ihmali konusunda duyarlılığın artması için mavi kurdele takma etkinliği gerçekleştirdi.

Belediye personeli, çocuklara yönelik şiddet, suistimalin önlenmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için mavi kurdele taktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, bu olayları gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Muş

Hak-İş Muş Şubesi üyeleri son günlerde yaşanan çocuk istismarı olaylarına tepki gösterdi.

Sendika binasında bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Hak İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, çocuk istismarının utanç verici olduğunu söyledi.

Kalır, son zamanlarda yaşanan çocuk istismarları ve çocuk kayıplarının artmasının kaygı verici olduğuna ifade etti.

Artvin

Artvin Devlet Hastanesi çalışanları, çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, "Minicik Bedenime, Minicik Yüreğime Dokunma", "Çocuk İstismarına Hayır" yazılı pankart açtı.

Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi Seymur Salih Mehmetoğlu, son günlerde üst üste yaşanan ve toplumu derinden yaralayan çocuk istismarı, çocuğa şiddet olaylarını lanetlediklerini söyledi.

Kaynak: AA