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Çocuk istismarı zanlısına 66 yıl hapis cezası istendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat K. hakkında, 66 yıl hapis cezası istendi.

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Çocuk istismarı zanlısına 66 yıl hapis cezası istendi

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 10 Şubat’ta, bir düğünde 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan Sedat K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheli hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 45 yıl, “Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet savcısı, ağırlaştırıcı neden uygulanması gerektiğini vurguladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde, “Şüphelinin, henüz 4,5 yaşındaki ruhen ve bedenen savunmasız bir yavrucak olan mağdureye bir insanda bulunması beklenen vicdan, merhamet ve haysiyet niteliklerinden kelimenin tam anlamı ile geri dönülmez şekilde ayrılarak gerçekleştirdiği, kamu vicdanını çok derinden yaralayan, toplumda yüksek düzeyde infial uyandıran eylemi nedeniyle talep edilen ceza maddelerinin en üst haddinden uygulama yapılmak suretiyle cezalandırılması ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını” istedi.

Şüpheli hakkında talep edilen cezanın, Türk Ceza Kanunu'nda bu eylemlere öngörülen en yüksek ceza olduğu öğrenildi.

Hazırlanan iddianame, dava açılmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olay

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 Şubat'taki düğünde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Sedat K. (20) vatandaşlarca darbedilmişti. Linç edilmemek için kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: çocuk istismarı, Adana
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