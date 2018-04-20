Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı

Çocuk yaştakilerin evlilikleri yıllar geçtikçe her iki cinsiyette de azalma eğilimi gösteriyor.

Çocuk gelinlerin sayısı ise çocuk damatların sayısından yaklaşık 22 kat fazla.

Evlenen erkek çocuk sayısı 2008 yılında 2 bin 214 iken, bu sayı geçen yıl 1081'e geriledi. 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ise 49 bin 703'ten 23 bin 906'ya düştü.

Çocuk gelin oranı en yüksek il Ağrı

Evlenen kız çocuk oranının en yüksek olduğu il Ağrı, en düşük olduğu il ise Tunceli oldu. Geçen yıl Ağrı'da 712 kız çocuk "gelin" olurken, Tunceli'de bu şekilde sadece 2 evlilik gerçekleşti.

Kız çocuğu evlenmelerinin en yüksek olduğu diğer iller ise Muş, Bitlis ve Ardahan. En düşük oranlar ise Rize ve Trabzon'da.

Büyük şehirlere bakıldığında ise İstanbul, İzmir ve Ankara'da çocuk gelinlerin oranı daha düşük.

Van, Gaziantep ve Kahramanmaraş da küçük yaşta evliliğin yüksek olarak gerçekleştiği büyük şehirler arasında.

Kaynak: AA