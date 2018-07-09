"Çocuk gelin çekmem" dedi, damatla kavga etti

5 Temmuz'da meydana gelen olayda, fotoğrafçılık yapan Onur Albayrak, yeni evlenecek bir çiftin fotoğraflarını çekmek için Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'na gitti.

Albayrak, burada beyaz gelinlik içerisindeki kızın küçük olduğunu fark edince, yaşını sordu. Albayrak, kızdan "15 yaşındayım" yanıtını aldı. Bunun üzerine Albayrak, damada, "Ben bu gelinin fotoğrafını çekmem diyerek" tepki gösterdi.

Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen Albayrak ile damat arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırırken, kavgada ismi öğrenilemeyen damadın burnu kırıldı.

17 yıldır fotoğrafçılık yapan Onur Albayrak, yaptığından pişman olmadığını ifade etti. Albayrak, fotoğraf çekimi için daha önce anlaştıkları damadın, iş yerine yalnız geldiğini anlattı.

"Çekim alanına gittiğimde gelinlik giyen çocuk gördüm ve bakarken korktuğunu, titrediğini hissettim. Yaşını sorunca 15 olduğunu öğrendim. Bunun üzerine damada dönüp çocuk gelin fotoğrafı çekmediğimi, bir başka fotoğrafçıyla anlaşmasını istedim. Arkamı dönüp giderken damat bana küfür ve hakaret etmeye başladı. Sonra gelip yakamdan tutunca da istem dışı bir kavgaya tutuştuk. O düğünün önüne geçemedik tabii ama en azından tepkimi koyduğun için mutluyum."

Albayrak, bundan sonra aynı durumla karşılaşması durumunda daha ağır tepki vereceğini dile getirerek, "Hiçbir kuvvet bana çocuk gelin çektiremez" dedi.

Kaynak: DHA