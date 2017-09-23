Çocuğu kandırıp dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp, annesi ile babasının tehlikede olduğunu söyledikleri 11 yaşındaki çocuktan 20 bin lira değerinde ziynet eşyası alan dolandırıcı 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde takibe aldıkları 11 yaşındaki bir çocuğu 13 Eylül'de telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, "Annen ve baban tehlikede" diyerek çocuktan evlerindeki değerli eşyaları, söyledikleri otobüs durağındaki "polislere" teslim etmesini istedi.

Bu sırada iş yerinde olan anne ve babası için endişelenen çocuk, evlerindeki ziynet eşyaları talimatlara uyarak dolandırıcılara teslim etti. Eve döndüklerinde çocuklarından olayı dinleyen anne ve baba durumu jandarmaya bildirdi.

Etimesgut Merkez Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, çocuğun parayı teslim ettiği otobüs durağının çevresindeki güvenlik kameraları ile o bölgedeki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kameralardan şüphelilerin kullandığı aracın plakasına ulaşan ekipler, plakanın kayıtlı olduğu adrese gittiklerinde evin fuhuş suçundan mühürlendiğini gördü.

Jandarma, bunun üzerine mühürlenmeden önce evde ikamet eden şüpheli Tuncay A'yı ailesinden öğrenilen yeni adresinde gözaltına aldı.

Şüpheliler birbirini deşifre etti, çete çökertildi

Tuncay A. sorgusunda, dolandırıcılık çetesinde Gülşah T'ye bağlı olduğunu itiraf etti. Tuncay A'ya telefondan aratılan ve bir yerde buluşmaları sağlanan Gülşah T. de gözaltına alındı.

Gülşah T. ifadesinde çetenin diğer üyeleri İbrahim Bahtiyar D, Bayram Emrah A. ve Halil İbrahim K'yi deşifre etti.

Görevlerine göre kodlanmışlar

Jandarmanın soruşturması sonucunda tek tek gözaltına alınan şüphelilerin, aralarında telefon bağlantısını sağlayanları "atıcılar", dolandırma olayının yapılacağı yere gidenleri "aracılar" ve para ile değerli eşyaları alanları "alıcılar" diye kodlayarak organize oldukları tespit edildi.

Ankara'da bugüne kadar 4 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen ve haklarında çok sayıda aynı suçtan kaydı bulunan 5 şüpheli, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.