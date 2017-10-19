Çoban uyuyakaldı; kurtlar 40 koyunu telef etti

Erzurum’un Oltu ilçesinde çoban uyurken sürüye saldıran kurtlar, 40 koyunu telef etti.

Oltulu hayvan üreticilerinden Ali Dağaşan ve Temel Kul’a ait koyunları Başaklı köyü yaylasından getiren çoban, Sarıkaya mevkiinde gece konaklamak zorunda kaldı. Çoban uyuyakaldığı sırada bölgeye inen 5 kurt, yaklaşık 40 koyunu telef etti.

Sürü sahiplerinden Ali Dağaşan, "Krediyle aldığım koyunlardan yaklaşık 15 civarında koyunum telef oldu. Devlet büyüklerimizden kredi ödemelerimin ertelenmesini istiyorum" dedi.

Sürü sahiplerinden Temel Kul ise, "Hayvanlarımız Sarıkaya mevkisinde gece konakladığı sırada çoban uyuyakalmış ve kurtlar da koyunlara saldırarak telef etmiş. Benim durumum hiç iyi değil, eşimden ayrıyım ve iki çocuğum var. Psikolojik tedavi görüyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA