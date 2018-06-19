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Cizre'ye 10 bin 500 kişilik stadyum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak Cizre'de 10 bin 500 kişilik stadyum inşa edilecek alanı inceledi.

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Cizreye 10 bin 500 kişilik stadyum


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "AK Parti iktidara gelmeden önce tesis sayısı 1575 iken, AK Parti döneminde büyük çaptaki tesis sayısı 2 bin 878 oldu. Diğer tesislerle birlikte sayı 5 bini geçiyor" dedi.

"Cizreye yeni spor tesisleri kazandırılacak"

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Bak, Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konak Mahallesi'nde 10 bin 500 kişilik stadyum inşa edilecek alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Bak, Cizre'ye yeni spor tesisleri kazandıracaklarını söyledi.

"Büyük çapta tesis sayısı 2 bin 878 oldu"

Sporun birleştirici yönünün terörü yeneceğini aktaran Bak, Cizre'den olimpiyat şampiyonu çıkabileceğini söyledi.

Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spor adamı olması bizim için büyük bir kazanç. Cumhurbaşkanımız, sporla ilgili bir şey istediğimizde, 'Hemen süratle hayata geçirin, gençlere hizmet götürün, mahallelere basketbol sahası, halı saha yapın' diyor." 

Bu eserleri hızla sporcularla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Bak, "AK Parti iktidara gelmeden önce tesis sayısı 1575 iken, AK Parti döneminde büyük çaptaki tesis sayısı 2 bin 878 oldu. Diğer tesislerle birlikte sayı 5 bini geçiyor. Sadece Spor Toto bünyesinde yaptığımız saha sayısı 4 bin" diye konuştu.

Bak, Cizre'nin günden güne büyüdüğünü vurgulayarak, nüfusunun da kalabalık olduğunu, 10 bin 500 kişilik stat ile gençlik merkezleri yaparak bu ihtiyacı gidereceklerini söyledi.

Daha sonra Cudi Mahallesi İdil Caddesi'nde gençlik merkezi yapılması planlanan alanda incelemeler yapan Bak, Cizre Stadyumu'nda çeşitli spor branşlarında eğitim gören sporcularla bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cizre
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