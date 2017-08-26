  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cizre'de bulunan yavru aslana 'Cesur' ismi verildi

Cizre'de bulunan yavru aslana 'Cesur' ismi verildi

Polisin uygulaması sırasında bir araçta bulunduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan aslana "Cesur" ismi konuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cizrede bulunan yavru aslana Cesur ismi verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamada bir araçta bulunan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan yavru aslana "Cesur" ismi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye bünyesindeki hayvanat bahçesinde koruma altındaki yavru aslanı ziyaret etti.

Yavruyu şırınga yardımıyla sütle besleyen Şahin, aslana "Cesur" ismini koydu.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde sürekli yeniliklere imza attıklarını söyledi.

Geçen yıllarda hayvanat bahçesinde doğan dördüz kaplanları basın mensuplarına tanıttıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün de bizlere Sayın Bakanımızın (Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu) hediyesi olan bir yavru aslan geldi. Cizre'de araç kontrolü sırasında bulundu. Artık bizim yavrumuz olarak burada ağırlamaya başladık. İsmini basın mensuplarıyla konuştuktan sonra 'Cesur' koymaya karar verdik. Erkek aslanımıza 'Cesur' ismi çok yakışacak. İnşallah bunun güzel bir şekilde büyüdüğünü hep birlikte takip edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise erkek aslanın yaklaşık bir aylık olduğunu ifade etti.

Yavruyu özel karışım laktozsuz sütle beslediklerini anlatan Özsöyler, "Süte bıldırcın yumurtası ve çocuk maması katıyoruz. Günde 8 kez yavrumuzu besliyoruz. İlk getirdiğimizde hayvanın durumu kötüydü, annesinden yeni ayrılmıştı. Vücut direncini artıracak vitaminlerle takviye yaptık." dedi.

Etiketler: Cizre, şırnak, yavru aslan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER