  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cizre'de araçta aslan yavrusu bulundu

Cizre'de araçta aslan yavrusu bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamada bir araç içerisinde aslan yavrusu tespit edildi.

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Cizrede araçta aslan yavrusu bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta aslan yavrusu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında uygulama sırasında bir araçta yaptığı aramada aslan yavrusu gören polis, şaşkınlık yaşadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen aslan yavrusu, burada yapılan kontrollerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Aslan yavrusu taşıyan araçta bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Etiketler: Cizre'de araçta aslan yavrusu bulundu
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