Çipli betonlarla konutların sağlamlığı kontrol edilebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Betonda Elektronik Denetim Sistemi (e-beton) doğrultusunda, inşaatlarda kullanılan betonların içine konulan çipler sayesinde, vatandaşlara satın alacakları ya da oturacakları konutların sağlamlığını, elektronik ortamdan öğrenebilmelerine imkan sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, inşaatlarda kullanılan betonun kalitesini elektronik ortamda takip etme imkanı sağlayan Yapı Denetim Sistemi (YDS) kapsamında yapılan çalışmayla vatandaşın inşaatlarda kullanılan betonun kalitesiyle ilgili soru işaretleri ortadan kaldırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yakından takip ettiği çalışma kapsamında, dökülen betonun farklı bölümlerine çipler yerleştirilecek. Bu çipler sayesinde betona ilişkin tüm bilgilere erişim imkanı sunuluyor. Böylece, betonun kırımının ne zaman yapıldığı, hangi kalitede döküm sağlandığı, hangi mühendis tarafından kontrol edildiği, hangi laboratuvarda beton kalitesi denetiminin gerçekleştirildiği elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Eğer beton kalitesinde bozukluk varsa bu da sistemde görülebilecek, kural ihlali yapanlara yönelik de cezai yaptırımlar uygulanacak, vatandaşa herhangi bir ilave maliyet yüklenmeyecek.

Sistem e-Devlet'e entegre edilecek

Ayrıca, "e-Devlet"e entegre edilmesi planlanan sistemle vatandaş parsel numarasıyla oturduğu ya da almayı düşündüğü evin beton kalitesine ilişkin tüm bilgilere erişebilecek.

Vatandaşlar ayrıca "e-Devlet"e girip almayı düşündükleri evin 2011 yılından sonra yapılan tüm inşaatlarına ilişkin bilgilere erişebilecek, inşaatın imalat aşamalarına ilişkin fotoğraflar, denetim bilgileri, müteahhitlik firması, hangi mühendis ve mimarın denetlediği ile geçmişte yaşanan sorunlara ilişkin verileri de görebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmanın pilot uygulaması hali hazırda Afyonkarahisar, Karaman ve Düzce'de devam ediyor. Betonda Elektronik Denetim Sistemi'nin 81 ilde uygulanması hedefleniyor. AA