  • 22 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.792
    EURO 5.613
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.553
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cip ile motosiklet çarpıştı, 2 uzman çavuş yaralandı

Cip ile motosiklet çarpıştı, 2 uzman çavuş yaralandı

Adapazarı'nda, hatalı sollama yapan cip ile karşı istikametten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cip ile motosiklet çarpıştı, 2 uzman çavuş yaralandı

Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.D. idaresindeki cip hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelen Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 uzman çavuşun bulunduğu motosiklete çarptı.

Çarpma sonucu cipin ön lastiği koparken, motosiklet ise metrelerce savruldu. 

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA, İHA

Etiketler: uzman çavuş, motosiklet, hatalı sollama, adapazarı, Cip
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER