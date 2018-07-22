Cip ile motosiklet çarpıştı, 2 uzman çavuş yaralandı

Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.D. idaresindeki cip hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelen Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 uzman çavuşun bulunduğu motosiklete çarptı.

Çarpma sonucu cipin ön lastiği koparken, motosiklet ise metrelerce savruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA, İHA