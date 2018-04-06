  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.038
    EURO 4.947
  • BIST 115076.99
    ALTIN 172.404
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cinsel istismar suçuna kimyasal kastrasyon geliyor

Cinsel istismar suçuna kimyasal kastrasyon geliyor

Cinsel istismara en ağır cezalar geliyor. Çocuk istismarı suçundan yargılananlar, 50 yıldan daha az hapis cezası almayacaklar.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cinsel istismar suçuna kimyasal kastrasyon geliyor

12 maddelik cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili en net açıklama Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan geldi.

Recep Akdağ, Türk Ceza Kanu'nun en ağız cezasının cinsel istismar suçunu işleyenlere verileceğini söyledi.

"Müebbet ile eş değer olarak 50 yıldan daha az ceza almayacaklar. Cinsel istismar suçu işleyenler çocuklarla ilgili işlerde de çalışamayacaklar. Kimyasal kastrasyon da düzenlemede var."

Cinsel istismar suçlarıyla ilgili hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını sözlerine ekledi. 

"Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok." 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Recep Akdağ, hadım kimyasal kastrasyon, Cinsel istismar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER