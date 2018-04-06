Cinsel istismar suçuna kimyasal kastrasyon geliyor

12 maddelik cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili en net açıklama Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan geldi.

Recep Akdağ, Türk Ceza Kanu'nun en ağız cezasının cinsel istismar suçunu işleyenlere verileceğini söyledi.

"Müebbet ile eş değer olarak 50 yıldan daha az ceza almayacaklar. Cinsel istismar suçu işleyenler çocuklarla ilgili işlerde de çalışamayacaklar. Kimyasal kastrasyon da düzenlemede var."

Cinsel istismar suçlarıyla ilgili hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını sözlerine ekledi.

"Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok."

Kaynak: TRT Haber