Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Manisa'nın Kula ilçesinde karakolda cinnet getiren bir asker, silahla vurduğu 3 arkadaşını şehit edip 3 arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki jandarma karakolunda sabaha karşı yaşanan olayda, cinnet getirdiği belirtilen er N.A. koğuşta silahla ateş açtı.

Olayda, jandarma erler Onur Sünnüoğlu, Hüseyin Tolga Hepgül ve Mümin Pınardağ şehit oldu.

Yaralanan jandarma erler Cemil Arslanhan, Emirhan Yaşaroğlu ve Kenan Dursun 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralı er Dursun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, cinnet getiren asker intihar etti. Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi gören erleri ziyaret etti. Daha sonra Kula İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Güvençer, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Valilik'ten açıklama

Manisa Valiliğince yapılan açıklamada ise "Kula İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan bir jandarma erin, kişisel nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bir gerekçeyle saat 03.20'de askerlerin istirahatte bulunduğu sırada koğuşu otomatik silahla taraması sonucu 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı." denildi.

Salihli Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, birlikte görev yapan diğer askerlerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı kaydedildi. AA