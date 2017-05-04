Cinayet zanlısını mavi gözleri yakalattı

Konya'da silahla bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, zanlılardan birinin mavi olan göz renginden yola çıkılarak olay aydınlatıldı. Gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Abdülreşit Caddesi Karagöl Sokak'taki tekel bayisinde 30 Nisan'da, av tüfeğiyle Abdullah Güner'in (28) öldürülmesi, Zekai, Ali Murat ve Mustafa Güner'in yaralanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Yaralılardan Zekai Güner, olayın etkisiyle konuşamadığı için tedavi gördüğü hastaneye şüphelilerin eşkali konusunda bilgi almaya gelen mavi gözlü polisin gözlerini işaret etti. İlk başta hareketlere bir anlam veremeyen ekipler, "Şüphelinin gözleri mavi renkli miydi?" sorusuna olumlu yanıt alınca çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kaçmış olabileceği aracın tespiti için de yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Yaklaşık 12 bin araç tarandı

Yaklaşık 12 bin aracı inceleyen ekipler, bir otomobilin olay öncesi ve sonrası sürekli aynı güzergahta dolaştığını fark etti. Aracın sahibi kadının eşi Fatih T'nin (32) göz renginin mavi olduğu tespit edildi.

Adrese gidildiğinde Fatih T'nin olay gününden bu yana evine uğramadığı öğrenildi. Tüm delillerin işaret ettiği Fatih T, Alpaslan Mahallesi'nde yakalandı.

Silahı kullandığı öne sürülen zanlının ifadesi doğrultusunda Gökhan Ş. (25), Ömer B. (20), Salim B. (32), Bayram D. (25) ve Mehmet A. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde Fatih T'nin, "O gün bira almaya gittim. Aileme küfür ettiler. Bana tokat vurup, darbettiler. Zoruma gittiği için yakınlarımla olay yerine gittim." dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih T. tutuklandı, Gökhan Ş, Ömer B, Salim B, Bayram D. ile Mehmet A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.