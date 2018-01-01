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Buradasınız : » » Cinayet zanlısı yılbaşı eğlencesinde yakalandı

Cinayet zanlısı yılbaşı eğlencesinde yakalandı

Kars'ta 1'i yabancı uyruklu kadın 2 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı, yılbaşında eğlenirken gözaltına alındı.

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Cinayet zanlısı yılbaşı eğlencesinde yakalandı

Kars-Ardahan karayolu üzerinde yer alan bir eğlence merkezinin önünde, 5 Temmuz 2017'de Bünyamin Üreyil'in öldürüldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile aynı güzergahtaki bir başka eğlence merkezindeki otel odasında, Kasım 2017'de Azerbaycan uyruklu Aydan B'nin tabancayla öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen Serkan Ç, polis ekiplerince takibe alındı.

Yılbaşı eğlencesi için aynı bölgede bulunan ve her iki olayın yaşandığı eğlence merkezlerine de yakın olan ayrı bir eğlence mekanına gelen Serkan Ç'in yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda zanlı Serkan Ç, üzerinde 1 tabanca, 14 mermi ve bir miktar metamfetamin ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, zanlıyı saklamak için polisi engellemeye çalıştıkları öne sürülen 15 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, yılbaşı eğlencesi, eğlence merkezi
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