Çınar Emniyet Amirliğine saldırı davasına devam ediliyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, bir polis memurunun şehit olduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Harun D, Mustafa A. ve Nurettin C, tutuksuz yargılanan İzzet Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, 3 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Terör saldırısında eşini kaybeden polis memuru C.B. ile sanık ve sanık yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanının talimatıyla polis memuru ile gerginlik yaşadığı sanık yakını, duruşma salonundan güvenlik görevlileri eşliğinde çıkarıldı.

Tahliye talebini değerlendiren mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, sanıklar Harun D. ve İzzet Ö. hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kamu görevlisini öldürmek", "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 bin 380'er yıl, bomba yüklü aracı satın alarak terör örgütü PKK'ya verdikleri öne sürülen Nurettin C. ve Mustafa A. hakkında da "aynı suçlara yardım eden sıfatıyla katıldıkları" iddiasıyla 4 bin 140'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir polis memuru şehit olmuş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.