Cilvegözü'nden demir ve çimento tırlarının geçişine de izin verildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan demir ve çimento yüklü tırların geçişine yönelik kısıtlama kaldırıldı.

Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında kapatılan sınır kapısında, demir ve çimento yüklü tırların geçişi de başladı.

Alınan karar sonrasında ticari tırların sabah saatlerinde sınır kapısında yoğunluğa neden olduğu görüldü.

Kaynak: AA