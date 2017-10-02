Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bombalı saldırı davasında karar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 2013 yılında 18 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yargılanan tutuklu iki sanık 19 kez ağırlaştırılmış müebbet, 24 kez 13 yıl hapis ile 8 yıl ve 100 bin lira para cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriyeli tutuklu sanıklar Yusuf Bakır ve Ahmet Bakır kardeşler ile tutuksuz sanık Rahmi Balcı ve sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık İsmail Zekeria ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı mütaalasında, sanıkların eylemleriyle devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmayı amaçladığını, eylemin Suriyeli muhalif kişilerin ikmal yollarını kesmeye yönelik olsa da aynı zamanda ülke içerisinde kargaşaya yol açmaya ve bu terör ortamı içerisinde ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya, ülkede yaşayan Suriyelilerle Türk vatandaşlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirterek, sanıkların yasada ön görülen oranlarda cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanıklar Yusuf ve Ahmet Bakır ise tercüman aracılığıyla verdikleri savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Bakır ve Yusuf Bakır'a "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Bombalama suretiyle adam öldürme" suçundan 18 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 24 kez 13 yıl hapis cezası, "Patlayıcı madde bulundurmak" suçundan da 8 yıl ve 100 bin lira idari para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Rahmi Balcı ile İsmail Zekeria'nın ise beraatine karar verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 11 Şubat 2013'teki bombalı saldırıda 18 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.