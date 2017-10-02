  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.58
    EURO 4.206
  • BIST 103746.55
    ALTIN 146.455
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bombalı saldırı davasında karar

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bombalı saldırı davasında karar

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 2013 yılında 18 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davada karar çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cilvegözü Sınır Kapısındaki bombalı saldırı davasında karar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 2013 yılında 18 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yargılanan tutuklu iki sanık 19 kez ağırlaştırılmış müebbet, 24 kez 13 yıl hapis ile 8 yıl ve 100 bin lira para cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriyeli tutuklu sanıklar Yusuf Bakır ve Ahmet Bakır kardeşler ile tutuksuz sanık Rahmi Balcı ve sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık İsmail Zekeria ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı mütaalasında, sanıkların eylemleriyle devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmayı amaçladığını, eylemin Suriyeli muhalif kişilerin ikmal yollarını kesmeye yönelik olsa da aynı zamanda ülke içerisinde kargaşaya yol açmaya ve bu terör ortamı içerisinde ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya, ülkede yaşayan Suriyelilerle Türk vatandaşlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirterek, sanıkların yasada ön görülen oranlarda cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanıklar Yusuf ve Ahmet Bakır ise tercüman aracılığıyla verdikleri savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Bakır ve Yusuf Bakır'a "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Bombalama suretiyle adam öldürme" suçundan 18 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 24 kez 13 yıl hapis cezası, "Patlayıcı madde bulundurmak" suçundan da 8 yıl ve 100 bin lira idari para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Rahmi Balcı ile İsmail Zekeria'nın ise beraatine karar verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 11 Şubat 2013'teki bombalı saldırıda 18 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: Cilvegözü sınır kapısı, bombalı saldırı, dava, karar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER