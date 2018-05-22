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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ramazan geçişleri sürüyor

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.

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Cilvegözü Sınır Kapısında ramazan geçişleri sürüyor

Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.

Suriyeliler, "www.suriyeizin.com" internet adresli "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu aldıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Suriyelilerin çıkış için sistem üzerinden doldurdukları formların çıktısını da yanlarında getirmesi gerekiyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyelilerin geçişleri, formun yanı sıra pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Bu arada, iki gün önce başlayan uygulamayla 10 bin Suriyelinin ülkesine çıkış yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cilvegözü sınır kapısı, Suriyeli sığınmacıları
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