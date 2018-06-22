Çıkarıldığı iş yerine saldırdı

Sivas Ata Sanayii içinde bulunan ekmek satışı yapan bir iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çalıştığı iş yerinden birkaç gün önce çıkarılan H.A. iş yerine gelerek taşlarla iki otomobile zarar verdi.

Çevreden bulduğu taşlarla iş yerinin camların kıran kadın yaklaşık 1500 liralık zarara yol açtı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz yaşanan olayın ardından H.A. akşam saatlerinde tekrar aynı yere geldi.

İş yerine tekrar zarar vermek isteyen H.A.'ya polis ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibinin şikayetçi olmasıyla H.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA