  • 22 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.712
    EURO 5.488
  • BIST 95370.63
    ALTIN 192.187
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çıkarıldığı iş yerine saldırdı

Çıkarıldığı iş yerine saldırdı

Sivas'ta işten çıkarılmasına kızan kadın, iş yerine ve iş yerine ait araçlara zarar verdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Sivas Ata Sanayii içinde bulunan ekmek satışı yapan bir iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çalıştığı iş yerinden birkaç gün önce çıkarılan H.A. iş yerine gelerek taşlarla iki otomobile zarar verdi.

Çevreden bulduğu taşlarla iş yerinin camların kıran kadın yaklaşık 1500 liralık zarara yol açtı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz yaşanan olayın ardından H.A. akşam saatlerinde tekrar aynı yere geldi.

İş yerine tekrar zarar vermek isteyen H.A.'ya polis ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibinin şikayetçi olmasıyla H.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER