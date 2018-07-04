Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Sistemin beyin takımında yer alan isim teslim oldu

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan şüphelilerden Suat Fehmi Emur, savcılığa teslim oldu.

Şüpheli Emur, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlamalarından tutuklandı.

Çiftlik Bank'ta danışmanlık yaptığı ve sistemin beyin takımında yer aldığı değerlendirilen şüpheli Emur'un kendisine ait bir inşaat şirketindeki 398 bin lirasına da savcılık el koydu.

Soruşturmada 8 tutuklu bulunuyor

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklandı.

Haklarında daha önceden tutuklama kararı verilen, aralarında sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da olduğu 7 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, Mehmet Aydın, kayınpederi Hakan Soysal ve Niyazi Karakoç gibi isimlerin de olduğu 11 şüpheli hakkında ise yakalama kararı var.

Soruşturma kapsamında, savcılık ve MASAK'ın yaptığı çalışmalar neticesinde sistemde bulunan 17 milyon 400 bin lira adli emanete alındı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Uruguay'da tutuklu bulunan şüpheli Osman Naim Karakaya'nın iade süreci ise devam ediyor.

Kaynak: AA