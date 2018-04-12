Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler S.D, H.C, F.C. ve K.K'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı koyduğu diğer 4 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: AA