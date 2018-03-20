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Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 7 ilde 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bursa, Çanakkale ve Manisa'da gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ü.G, S.A, S.A.E. ve E.T. savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 35 yaşındaki Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak, şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı. İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ekiplerce 7 ilde 19 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'da 2, Manisa ve Çanakkale'de gözaltına alınan birer şüpheli Sakarya'ya getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: sakarya, Çiftlik Bank soruşturması, gözaltı
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