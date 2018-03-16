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Çiftlik Bank soruşturmasında 18 kişi hakkında yakalama kararı

Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, 7 ilde 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Çiftlik Bank soruşturmasında 18 kişi hakkında yakalama kararı

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ekiplerce söz konusu kentlerdeki 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı, gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Öte yandan, şirketin farklı illerinde bulunan mallarına el konulduğu, çok sayıda mağdurun da ilgili kolluk kuvvetlerine ve savcılıklara şikayette bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: çiftlik bank, Çiftlik Bank soruşturması
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