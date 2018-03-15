'Çiftlik Bank' soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, H.T. Sakarya'nın Geyve ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35) ve savcılığa teslim olan şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.
Kaynak: AA