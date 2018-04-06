  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.046
    EURO 4.969
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.244
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çiftlik Bank soruşturması devam ediyor: 8 gözaltı

Çiftlik Bank soruşturması devam ediyor: 8 gözaltı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda şirkete ait 'bitcoin tarlası' bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çiftlik Bank soruşturması devam ediyor: 8 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki kentte belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, ekipler, aralarında Çiftlik Bank'ın muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Bitcoin tarlası bulundu 

Ayrıca, Balıkesir’de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi. Buradaki cihazlara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: soruşturma, gözaltı, çiftlik bank
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER