Çiftlik Bank soruşturması devam ediyor: 8 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki kentte belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
- "Çiftlik Bank" soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
- Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
- Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi için harekete geçildi
Operasyonlarda, ekipler, aralarında Çiftlik Bank'ın muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Bitcoin tarlası bulundu
Ayrıca, Balıkesir’de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi. Buradaki cihazlara el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA