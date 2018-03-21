  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.923
    EURO 4.812
  • BIST 117651.3
    ALTIN 166.948
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın lüks arabasıyla ortaya çıktı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın lüks arabasıyla ortaya çıktı

On binlerce kişinin parasını alarak ortadan kaybolan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, çaldığı milyonlarca lirayla bir arabayla Uruguay'da gezerken görüntülendi. Lüks arabasıyla şov yaptı.

Ona ait olduğu iddia edilen son görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Çiftlik Bank soruşturması ise devam ediyor. Bugüne kadar 7 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişi aranıyor. Şirkete ait araçlara da Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de soruşturmaya ilişkin açıklama yaparak, iade ve kırmızı bülten süreçlerinin başlatıldığını belirterek, bakanlığın konunun takipçisi olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: çiftlik bank
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER