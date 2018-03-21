Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın lüks arabasıyla ortaya çıktı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, çaldığı milyonlarca lirayla bir arabayla Uruguay'da gezerken görüntülendi. Lüks arabasıyla şov yaptı.

Ona ait olduğu iddia edilen son görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Çiftlik Bank soruşturması ise devam ediyor. Bugüne kadar 7 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişi aranıyor. Şirkete ait araçlara da Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de soruşturmaya ilişkin açıklama yaparak, iade ve kırmızı bülten süreçlerinin başlatıldığını belirterek, bakanlığın konunun takipçisi olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber