Çiftçiler, zirai don için sabaha kadar bekledi

Doğu Anadolu'da Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı etkiledi.

Bölgede bir aydan uzun süredir artan hava sıcaklıklarının ardından, başta kayısı ağaçları olmak üzere diğer meyve ağaçları da çiçek açtı.

Ancak dün yörede yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle, Erzincan'da meyve üreticileri zirai don sebebiyle endişelenmeye başladı.

Kentin Üzümlü ilçesi Demirpınar Köyü'ndeki meyve üreticileri, çiçeklerini döken kayısı ağaçlarındaki meyvelerin, yeni çiçek açan elma, armut ve kiraz ağaçlarındaki çiçeklerin donup verimin düşmemesi için geceden sabah saatlerine kadar bahçelerinde nöbet tuttu.

Lastik tamircilerinden aldıkları hurda otomobil lastiklerinin yanı sıra saman, odun ve tezekleri bahçelerinde pürmüz yardımıyla yakarak zirai dona karşı tedbir almaya çalışan üreticiler, sönen ateşleri yeniden yakıp sabaha kadar bahçelerinde bekledi.

Üreticilerden Hasan Yüksel, sabah internetten baktıklarında hava sıcaklığının gece eksi iki dereceden eksi beş dereceye kadar düşeceğini öğrendiklerini ve dolayısıyla her yıl olduğu gibi yine bu sene de zirai don tehlikesine karşı önlem almaya çalıştıklarını söyledi.

"Sabahtan beri lastik, saman ve tezek bahçeye getirip önlemimizi aldık. Gece saat 12'den beri ateş yakıyoruz. Şu an saat sabah 5 ve hala ateş yanıyor. Sabah 7'ye kadar devam edeceğiz. Bu önlem ile takriben 2, 3 derece eksi sıcaklığı kurtarıyoruz. Bahçede ceviz, şeftali ve ağırlıklı olarak kayısı var. Elma, armut ve kiraz ağaçları şu anda çiçek açmış durumda. Kayısılarında meyveleri nohut kadar büyümüş durumda. Bu yıl ağaçların uyanması 20 gün önce başladı. Erzincan'da kış mevsiminde soğuk olmadı dolayısıyla ağaçlarımız erken uyandı. Lastik, tezek ve samanı pürmüz yardımı ile lastikleri yakıp üzerine tezek ve saman atıyoruz. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz duman."

Diğer bir üretici Hüseyin Güllüoğlu ise, bahçelerde yaktıkları lastiklerin sönmemesi için sabaha kadar nöbet tutacaklarını ifade ederek, "Lastikleri bahçe de meyveler donmasın diye yaktık. İkinci veya üçüncü defa da yakarız sabaha kadar. Yanan lastiklerin dumanından faydalanmak istiyoruz. Zor oluyor sırtımızda bahçelerin uzak yerlerine tezek, saman götürüyoruz. Sabah 7'ye kadar bu şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA