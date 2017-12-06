CHP'ye tehdit mesajıyla ilgili 3 kişi yakalandı

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı kapısına el yazısıyla tehdit içerikli bir mesajın yer aldığı kağıdın bırakılmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 Aralık'ta CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı kapısına A4 kağıdına el yazısıyla tehdit içerikli bir yazı bırakıldığının bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili 3 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, K.U.S. ve K.L'nin yaşları 18'den küçük olduğu için cumhuriyet savcısının talimatıyla dün ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan Ü.T. ile ailelerine teslim edilen K.U.S ve K.L'nin çocuk şube polisi ve ailelerinin eşliğinde Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

AA