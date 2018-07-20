CHP'nin olağanüstü kurultay sürecinde yerel seçim faktörü

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 564 imzaya ulaştığı söylenirken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılması konusunda belirleyici faktörün, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler olacağı belirtiliyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 4 günde imza veren delege sayısını 564 olarak açıkladı.

Tüzün, yeterli olan 625 sayısını önümüzdeki hafta içinde toplayacaklarını ileri sürse de CHP Genel Merkezi imza veren delegelerin sayısının 400'lerde olduğunu belirtiyor. Genel merkez imza sayısının 470-480 arasında kalacağını savunuyor.

Delegeler üzerinde etkili olduğu bilinen belediye başkanlarının "koltuklarını kaybetmemek" için "imza kozunu" kullandığı parti kulislerine yansıyor. Şu ana kadar sessiz kalan çoğu belediye başkanının, genel merkezden teyit beklediği ileri sürülüyor.

CHP Genel Merkezi’nin hem belediye başkanlarını hem de delegeleri "sıkı markaja" aldığı konuşulurken, olağanüstü kurultay isteyenlerin ise özellikle yeniden aday gösterilmeyeceği düşünülen belediye başkanlarına yöneldiği belirtiliyor.

Kocaoğlu "değişim", Taşdelen "devam" dedi

Parti içinde etkili olduğu bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "değişim" açıklaması yaparken, genel merkeze yakın kulislerde Koacoğlu'nun yeniden aday gösterilmeyeceği ve bu nedenle böyle bir açıklamada bulunduğu iddia edildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise birkaç gün önce Genel Merkez’e desteğini açıkladı. Dün de Çankaya Belediye Meclisi’nden 24 üye "Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" açıklamasında bulundu.

İmza sürecinde ilk 5 gün tamamlanıyor

CHP Tüzüğü’ne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle harekete geçenler pazartesi günü noter kanalıyla süreci başlattılar. İmza sürecinde ilk 5 gün bugün tamamlanıyor. Buna göre imzaların toplanması için 10 günlük süre daha bulunuyor.

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

Kaynak: AA