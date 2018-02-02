CHP'nin 36. Olağan Kurultayı yarın

Kuruluşundan bugüne 35 olağan ve 18 olağanüstü kurultay yapan CHP'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar da 7 genel başkan görev yaptı.

Partinin 36. Olağan Kurultayı ise yarın Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kulislerin hareketlendiği PM için CHP milletvekillerinin büyük bir kısmının aday olması beklenirken, toplam aday sayısının 500'ü geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

Birlik temalı afişler

Yarın başlayacak kurultay için salon hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Ses, ışık ve sahneyle ilgili çalışmaların sürdüğü salonun orta bölümüne bin 266 delegenin oturması için yer ayrıldı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, CHP'nin bugüne kadarki genel başkanlarının fotoğraflarının asıldığı salonda, partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtılacak.

Ağırlıklı olarak mavi rengin kullanılacağı kurultay salonunda, "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz" şeklinde afişler asıldı.

Büyükerşen'e önemli görev

Kurultayın Divan Başkanının ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in olması bekleniyor. Büyükerşen'in ortak imza ile aday gösterileceği belirtiliyor.

Öte yandan kurultayı yaklaşık bin 200 basın mensubunun izlemesi bekleniyor. Basın mensuplarının çalışması için geniş bir yer ayıran CHP, kullanılacak teknik ekipman için de her türlü altyapıyı hazırladı.

Kurultaya, sanatçılardan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, büyükelçilerden eski siyasilere kadar 10 binin üzerinde kişi davet edildi.

Kurultayda, engelliler de unutulmadı. Kurultayda konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek.

Kurultay alanında yaklaşık 600 polis, 200 özel güvenlik görevlisi ve 200 partili güvenlik amacıyla görev alacak.

Yüzde 10 delegenin imzası gerekiyor

CHP'de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı.

Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek. Aday adayları arasında bu rakama Kılıçdaroğlu dışında sadece Muharrem İnce'nin ulaşması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti.

Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 36. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor.

Bir sürpriz yaşanmazsa seçilmesine kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu'nun hem PM'de hem de MYK'da önemli oranda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA