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CHP’li Tezcan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 30 bin lira ceza

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Ekim 2017'de Tekirdağ'da yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın tazminat ödemesine karar verdi.

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CHPli Tezcana Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretten 30 bin lira ceza

Duruşmaya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker, Tezcan'ın müvekkilinin onur ve saygınlığına yönelik ifadeler kullandığını, bunların kabul edilemeyeceğini, bu sözlerin söylenmesinde kamu yararı bulunmadığını, bu sebeple sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Eker, manevi tazminata hükmedilmesini, tazminatın da caydırıcı olmasını talep etti.

Tezcan'ın avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin hakaret içeren söz söylemediğini savunarak, "Faşist, diktatör sözleri tamamıyla siyasal kavramlardır." dedi. Siyasilerin en ağır eleştirilere katlanmak zorunda olduğunu ileri süren Çelik, davanın reddini istedi.

Mahkeme 30 bin lira tazminata hükmetti

Tarafların diğer beyanlarını da dinledikten sonra Hakim Fatih Akarsu, davanın kısmen kabulüne karar vererek Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın dava dilekçesinde, Tezcan'ın 30 Ekim 2017'de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı konuşmayla müvekkiline hakaret etmeyi, aşağılamayı ve kişilik haklarını toplum katında zedelemeyi amaçladığını vurgulayarak, Tezcan'dan 50 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

Kaynak: AA


 

Etiketler: CHP, bülent tezcan
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