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Buradasınız : » » CHP'li Pekşen hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla fezleke düzenlendi

CHP'li Pekşen hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırladı.

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CHPli Pekşen hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla fezleke düzenlendi

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. Fezlekede, Pekşen'in 9 Ocak'ta katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği bildirildi.

Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Pekşen'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ocak'ta avukatı Aydın aracılıyla söz konusu televizyon programındaki ifadeleriyle kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Pekşen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, 9 Ocak'taki "Türkiye Nereye" adlı televizyon programına katılan Pekşen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri nakledilmişti.

Pekşen'in ifadeleriyle, Erdoğan'a alenen hakaret ettiği belirtilen dilekçede şunlar kaydedilmişti:

"Şüphelinin, açıklamalarında geçen hususlar tamamen gerçek dışı olup hayal mahsulüdür. Bu tarz akıl ve mantık dışı iddialarla gündeme gelmek, şüphelinin siyasi alışkanlığı haline gelmiştir ancak konumu ne olursa olsun hiç kimsenin iftira atma ve hakarette bulunma özgürlüğü bulunmamaktadır. Başkalarının onur, şeref ve saygınlığı, ifade özgürlüğünün sınırlarından biri olup, bu sınıra tecavüz edenlerin eylemlerinden sorumlu tutulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir."

Dilekçede, Pekşen hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: haluk pekşen, fezleke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP
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