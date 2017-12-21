CHP'li Özgür Özel, Nilhan Osmanoğlu'na tazminat ödeyecek

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 5 bin liralık manevi tazminat kazandı.

Osmanoğlu'nun avukatı Cem Kaya, tazminat taleplerinin devam ettiğini belirterek, müvekkilinin siyasi bir misyonunun olmadığını, herhangi bir partiyle bağlantısının bulunmadığını belirterek, "Sadece 16 Nisan referandum döneminde kendisiyle ilgili sorulan sorulara verilen cevap nedeniyle böyle bir saldırıya maruz kalmıştır." dedi.

Nilhan Osmanoğlu da Özel'in "Osmanlı olsaydı hangi padişahın kaçıncı odalığı olurdun?" şeklindeki beyanının eleştiri niteliğinde olmadığını söyledi.

Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner ise tarafların bilinen kişiler olduğunu, eleştiri sınırlarının daha geniş yorumlanması gerektiğini belirterek, davanın reddini istedi.

Avukat Güner, müvekkilinin Osmanoğlu'nun ifade ettiği şekilde bir beyanının bulunmadığını dile getirerek, "Davacı, Mustafa Kemal'e, Cumhuriyet'e ve kadın haklarına ilişkin beyanda bulunmuştur." diye konuştu.

Duruşmada taraf avukatları, arabuluculuğa gitmeyeceklerini belirtti.

Hakim, Özel'in sözlerinin Osmanoğlu'nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı sonucuna vararak, davayı kısmen kabul etti. Hakim, 5 bin liralık manevi tazminatın 1 Temmuz'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özür Özel'den tahsiline karar verdi.

Nilhan Osmanoğlu, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, böyle durumlarda usulünce nasıl yol izlendiğini göstermek istediklerini belirterek, "Tazminat temsili bir rakamdı. Böyle haksızlıklara karşı susmayacağımızı beyan etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, Özgür Özel'in Manisa İl Başkanlığı'ndaki toplantısında kendisine yönelik "Sen Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün." şeklindeki sözleriyle kendisine üzerine tazminat davası açmıştı.

