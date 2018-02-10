CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı hakkında "etik dışı davranış" kararı

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çanakkale Belediye Meclisinin 2017 ekim ayı toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin inceleme sonucunda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın etik dışı davrandığına karar verdi.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın, Çanakkale Belediye Meclisinin 2017 ekim ayında yapılan toplantısında Belediye Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na, "kesin, ahlaklı olun, otur yerine" diye bağırarak hakaret ettiği iddiasıyla basında yer alan haberler üzerine resen harekete geçti.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan başkanlığında çalışmalarını yürüten kurul, inceleme kapsamında, Gökhan'ın savunması ve söz konusu toplantının ilgili oturumuna ait video kaydını istedi.

Kurul, video kaydının incelenmesi sonucu, Belediye Başkanı Gökhan'ın, sinirlenerek bir yöneticiden beklenen makul tavrı sergileyemediğini, oturuma ara vererek ortamı yatıştırmak yerine bağırarak Ömercioğlu'na, "kesin, ahlaklı olun, otur yerine" şeklinde nazik olmayan sözler sarf ettiğini belirledi.

Kurula savunmasını gönderen Gökhan, Ömercioğlu'nun, ısrarlı ve tahrik edici bir tavır takındığını, ricalarına rağmen konuşmasını tamamlamadığını belirtti. Gökhan, "Ahlaklı olun" sözü ile siyasi ahlakı kastettiğini, "otur yerine" sözünün ise Ömercioğlu'na değil, bağırarak divana doğru yürüyen başka bir üyeye yönelik olduğunu öne sürdü.

Etik dışı davranış

Dosyadaki bilgi ve belgelerle raportörün inceleme raporu, iddia ve savunmaları değerlendiren kurul, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın, toplantı nezaketine ve kurum başkanından beklenen nezakete riayet etmediğine, toplantı düzeni sağlama yetkisini kullanırken ölçülü davranmadığına karar verdi.

Kararda, söz konusu tutum ve davranışların, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, "nezaket ve saygı" başlıklı 11. maddesi hükmüne aykırı olduğu ve etik dışı davranıldığı tespiti yapıldı.

Karar, Belediye Başkanı Gökhan'a ve İçişleri Bakanlığına tebliğ edildi, Başbakanlık makamına bildirildi.

Eski DOB Genel Müdürü hakkındaki iddialar

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, eski Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Selman Ada hakkında da Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının inceleme raporunda yer alan iddialar üzerine inceleme başlattı.

Dosyadaki bilgi ve belgelerle raportörün inceleme raporu göz önüne alınarak, eserleri daha önceki yıllarda ayrı ayrı ve daha az sayıda sahnelenirken, Genel Müdürlük görevine atandıktan sonra ayrıcalıklı olarak Ada'nın dört eserinin birden Genel Müdürlüğe bağlı il opera ve bale müdürlüklerinde birçok defa sahnelendiğini ve bunun sonucu toplamda yüksek miktarda telif ücreti aldığı sonucuna ulaşıldı.

Etik Kurul, bu durumun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Dürüstlük ve tarafsızlık" başlıklı 9. maddesi hükmüne, "Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması" başlıklı 14. maddesi hükmüne aykırı olduğu tespitinde bulundu.

Kurul ayrıca Ada'nın bu tutum ve davranışlarının, özellikle kendi camiasında şahsına özel menfaat sağladığı izlenimine neden olacak şekilde algılanmasından, yönetmeliğin "Saygınlık ve güven" başlıklı 10. maddesi hükmüne aykırı davranıldığı kararı aldı.

Karar, geçen yıl hakkında memuriyetten ihraç kararı alınan eski DOB Genel Müdürü Ada'ya tebliğ edildi, Başbakanlık makamına da bildirildi.

Kaynak: AA