CHP'den kadroya alınamayanlar için araştırma önergesi

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin ve memur adaylarının sorunlarını içeren araştırma önergesi, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına iletildi.

Önergeye göre, güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramalarının uzun sürmesi dolayısıyla mağduriyetler yaşandı.

Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması koşulu

Önergenin gerekçesinde 676 sayılı OHAL KHK'sinde kadroya geçirilecek memurlar için, 696 sayılı OHAL KHK'sinde ise taşeron işçilerinin sürekli kadrolara geçirilebilmesi için güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olması koşulu arandığı anımsatıldı.

Birçok gencin kadroya geçirilmediği iddiası

Bu süreçte, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonuçları gerekçe gösterilerek çeşitli kamu kurumlarında kadroya alınmayı bekleyen taşeron işçiler ile memur olmayı bekleyen birçok gencin kadroya geçirilmediği ileri sürüldü.

"Terör örgütü ile herhangi bir iltisakı olmayan, sabıkası bulunmayan ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına takılan memur adayları, mesleklerini neden yapamadıklarının yanıtını ise öğrenememiştir. Kadroya geçirilmeyen işçi ve memur adaylarına gerekçe olarak; Devlet Memurları Kanunundaki atama şartlarını taşımadığı gösterilmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının hangi birimler tarafından, ne şekilde yapıldığı bilinmemekle birlikte, Yönetmelikte, 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen ilgili makama ulaşılmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçlan en geç 60 gün içinde cevaplandırılır' denilmektedir. Ancak, soruşturmalar aylarca sürmektedir. İşe yeni başlayacak olan gençlerimizin yanı sıra, uzmanlık tezlerini vermiş bakanlık personellerinin de uzmanlık atamaları benzer gerekçelerle geciktirilmekte, bazı bakanlıklarda bu sürenin 9 aya kadar çıktığı belirtilmektedir."

Meclis Araştırması açılması talebi

Bu durumun mağduriyet yarattığı savunulan gerekçeye göre, bu uygulamanın hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmıyor.

Ayrıca uygulamanın bir an önce hukuk sınırları içerisine çekilmesi gerekiyor.

"Güvenlik soruşturması/arşiv taraması sonucu kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin ve memur adaylarının sorunlarının araştırılması, gerekli tedbirlerin alınarak mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Yüce Meclisimiz tarafından bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz."

Kaynak: AA