CHP'den, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etti. İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı.

"Her zaman Filistin halkının yanında olduk"

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, Filistin halkına dönük, terör devleti İsrail'in düzenlediği hain katliamı lanetlemek için bu alçakların terör yuvasının önüne geldiklerini belirterek, "Bizler bugüne kadar bu ülkenin gençleri olarak, bu ülkede ve dünyada barışı, kardeşliği, eşitliği savunanlar olarak her zaman Filistin halkının yanında olduk." dedi.

Filistin davasının sağı, solu, mezhebinin olmadığını bildiklerini ifade eden Düzce, Filistin davasının mazlumların davası olduğunu, vicdan sahibi, bu toprakların mayasından yemiş olan her insanın bu davaya canı pahasına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Düzce, kendilerinin de sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacaklarını aktardı.

"Gazze yıllardır abluka altında. Batı Şeria büyük bir yıkımın içinde. Bugün Kudüs'ü, çıkıp Amerika'nın ve diğer Batılı güçlerin teşvikiyle gasp etmeye kalkan hiçbir kuvvet şunu bilsin ki dünyanın direnenleri, bölgenin mazlumlarının yanında olanlar, daima mücadele etmekten geri durmayacaktır. Filistin davası asla ve asla siyasete malzeme yapılacak bir dava değildir. Mavi Marmara'da alçaklar tarafından katledilen şehitlerimizin kanı yerde kalmamalı."

"Topraklarını savunan Filistinliler'i saygıyla selamlıyorum"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de "Topraklarını savunan Filistinliler'i saygıyla selamlıyorum. İki bacağını kaybetmesine rağmen toprağını kaybetmemek adına mücadele verip şehit olanları saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede yaşayanlar olarak emperyalistlere bırakmayacağımız bir barışımız var." diyen Şeker, şöyle konuştu:

"Bu barışı Türk'üyle, Kürt'üyle, Şii'siyle, Sünni'siyle birlikte kuracağız. Biz emperyalistlerin bizi birbirimize düşürmesine bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Biz mazlum Filistin halkının dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail'in Filistin'e, sivillerin üzerine ölüm yağdırmasını da kınıyoruz ve bu bölgede yaşayan mazlum halklar, biz bir arada olmadıkça bize barışı çok görecekler. Biz diyoruz ki birlik olalım, beraberlik içinde emperyalistleri Ortadoğu'dan def edelim."

Kaynak: AA