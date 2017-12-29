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Buradasınız : » » CHP'den 'Enis Berberoğlu' açıklaması

CHP'den 'Enis Berberoğlu' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Enis Berberoğlu davasına bakan mahkeme heyetinin değiştirilmesine tepki göstererek, "Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur." dedi.

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CHPden Enis Berberoğlu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Enis Berberoğlu ile ilgili bir gece yarısı operasyonu yapıldığını belirtti.

Dosyaya hakim olan ve bugün tutuklamayla ilgili inceleme görüşmesi yapacak heyetin dün gece yarısı değiştirildiğini aktaran Tezcan, "Gece yarısı göreve getirilen heyet, sabah tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur." dedi.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Bu dosyayı bugüne kadar yürütmüş, bozma kararı vermiş, şimdi de esasa girmiş inceleyen bir mahkeme var. Kendinizi Enis Berberoğlu’nun yerine koyun. Eğer vicdanlı bir tane vatandaşımız çıkıp 'bu uygulama normal' diyorsa bizim söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Ama buna bir tek vatandaşın normal diyeceğine inanmıyoruz."

"Tek tip elbise Guantanamo özentisi"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün katıldığı televizyon programında tek tip kıyafete yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsatılarak, "FETÖ'cüleri savunuyor eleştirilerine yol açtı bu açıklama ne dersiniz?" sorusu üzerine ise Tezcan, "Tek tip elbise Guantanamo özentisidir, biz bu özentiye karşı çıkıyoruz. 12 Eylül özentisidir, apoletli darbecilerin uygulamalarına karşı çıkıyoruz." yanıtını verdi.

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