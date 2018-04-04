  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.013
    EURO 4.934
  • BIST 113396.86
    ALTIN 173.34
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP'den "avukatlara yeşil pasaport verilsin" teklifi

CHP'den "avukatlara yeşil pasaport verilsin" teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, en az 10 yıllık avukatların da yeşil pasaport alabilmesi için kanun teklifi verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHPden &quot;avukatlara yeşil pasaport verilsin&quot; teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, 10 yıldan fazla serbest avukat olarak baroya kayıtlı çalışanlar, yeşil pasaport alabilecek.

Teklifin gerekçesinde, Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddesinde avukatlığın hem kamu hem de yargı görevi olduğunun vurgulandığı belirtilerek, avukatların da diğer meslektaşları yargıçlar ve cumhuriyet savcılarıyla benzer haklara sahip olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yeşil pasaport, tbmm, kanun teklifi, CHP, avukat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER