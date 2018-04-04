CHP'den "avukatlara yeşil pasaport verilsin" teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, 10 yıldan fazla serbest avukat olarak baroya kayıtlı çalışanlar, yeşil pasaport alabilecek.

Teklifin gerekçesinde, Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddesinde avukatlığın hem kamu hem de yargı görevi olduğunun vurgulandığı belirtilerek, avukatların da diğer meslektaşları yargıçlar ve cumhuriyet savcılarıyla benzer haklara sahip olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA