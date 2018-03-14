CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) dair kanunun, "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık" getiren 113. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvurunun ardından açıklama yaptı.

Muharrem Erkek, darbe teşebbüsüne karşı direnme ve meşru müdafaa hakkını kullanan her vatandaşın masum olduğunu savunarak, bunu "doğal bir hak" olarak niteledi.

Ancak "darbe teşebbüsü sırasında darbeyle hiçbir bağı olmayan, eline silah dahi almamış masum erlerin ve insanların linç edildiğinin de görüldüğünü" öne süren CHP'li Erkek, bu eylemlerin mutlaka soruşturulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğunu söyledi.

Darbe teşebbüsüyle terör eyleminin hukuken farklı şeyler olduğuna değinen Erkek, darbe teşebbüsünün 15 Temmuz gecesi yaşandığını, bastırıldığını ve tamamlandığını anlattı.

"Bu düzenleme hukuk devletlerinde kabul edilemez. Bu düzenleme ilerde ilkel bir anarşi ortamına sebebiyet verebilir. Bu yüzden AYM'ye bu düzenlemeyi ana muhalefet partisi olarak götürdük. AYM'nin önünde bekleyen çok önemli dosyalar var. Örneğin TBMM İçtüzüğü'nün belli hükümlerinin iptali için de AYM'ye başvurmuştuk. Ama hala bir sonuç alamadık. Bugün TBMM'nin yeni İçtüzüğü'ne göre bir çok uygulama Mecliste yürürlükte. Ayrıca AYM, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu artık ivedi bir şekilde sonuçlandırmalı."

"AYM'ye götüreceğiz"

Erkek, bir gazetecinin, "İttifak düzenlemesinde itiraz konusu olacak başlıklar netleşti mi?" sorusu üzerine ise, düzenlemenin yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Erkek, "İttifak teklifinin içerisinde açıkça Anayasa'ya aykırılık teşkil eden hükümler mevcut. Seçim güvenliği, temsilde adaletle, eşitlikle ilgili. Bunları AYM'ye tabii ki götüreceğiz" dedi.

Kaynak: AA