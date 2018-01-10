CHP'de yerel seçim hazırlıkları

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandığını, iktidarın, her an bir "erken seçim" kararı alabileceğini belirtti. Torun, bu kapsamda bir süredir yürüttükleri çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Aday belirlemede aranacak profil ve çözüm odaklı yeni projeler üretme konusunda çalışmalarının olduğunu belirten Torun, kentlerin yaşadığı sorunların çözülmesinde, belediye başkanlarına ve yerel seçimlerde aday olacaklara yol gösterecek kitapçıklar hazırladıklarını aktardı.

Torun, CHP'nin belediyelerinin olmadığı her yerde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydederek, "Vatandaşımızın teveccühünü kazanmış, örgütlerin istediği, vizyon ve misyon sahibi, projeleri olan adaylar üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde iddialıyız. Şehirlerimizin yaşadığı sorunları çözeceğiz." dedi.

İlk kitapçık, büyükşehirlerin en büyük sorunu olan ulaşım alanında hazırlandı. CHP'li belediyelerin yaptığı örnek çalışmaların bulunduğu kitapçıkta, şehirlerin, hızlı ve ekonomik bir ulaşıma kavuşturulması için yapılması gerekenler yer aldı.

Raylı ulaşımın önemine vurgu yapılan kitapçıkta, trafik sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve önerilere de yer verildi. Ulaşımın yanı sıra kentsel dönüşüm, çocuk ve gençlik, kırsal kalkınma, park, bahçe ve yeşil alanlar, altyapı gibi şehirleri ilgilendiren önemli konularda toplam 20 kitapçık hazırlanması amaçlanıyor. Kitapçıklar, başta CHP'li belediyeler olmak üzere, yerel seçimlerde aday olmak isteyenlere ve parti örgütlerine dağıtılacak.

Kaynak: AA