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Buradasınız : » » CHP'de ilçe kongreleri tamamlandı, il kongreleri devam ediyor

CHP'de ilçe kongreleri tamamlandı, il kongreleri devam ediyor

CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan kurultay takvimi çerçevesinde bugüne kadar 77 il kongresi yapıldı, bin 3 kurultay delegesi belli oldu.

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CHPde ilçe kongreleri tamamlandı, il kongreleri devam ediyor

CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.

Merkez Yönetim Kurulu PM içerisinden belirlenecek

Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Muğla, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Diyarbakır'ın da arasında yer aldığı 77 ilde kongrelerin yapıldığı CHP'de, bugüne kadar bin 3 kurultay delegesi de belirlendi.

Partinin en yüksek karar organı olan kurultayda doğal delegeler hariç, toplam bin 247 delege yer alacak.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kurultayda belirlenen 60 kişilik PM içerisinden genel başkan tarafından atanacağı için 36'ncı Olağan Kurultay'da genel başkan ile parti meclisini (PM) belirleyecek delegelerin seçimi tüm üyeler tarafından yakından takip ediliyor.

Kritik seçim İstanbul'da

En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul'da da 13 Ocak'ta seçim yapılacak. İstanbul için Cemal Canpolat, Gökhan Zeybek ve Canan Kaftancıoğlu isimleri öne çıkmıştı. 

CHP'de İstanbul il başkanlığı için üç aday

CHP'de geçen hafta yapılan kongrelerde İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Ankara İl Başkanı ise yeniden Adnan Keskin seçildi.

CHP, İstanbul haricinde Mersin ve Konya ile YSK tarafından iptal edilen Adıyaman'da kongrelerini de yaparak, büyük kurultaya gidecek. Partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilen ve tekrarlanacak Adıyaman il kongresinde 10, Mersin'de 26, Konya'da ise 30 kurultay delegesi belirlenecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: CHP, bin delege, 77 il
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