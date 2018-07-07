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CHP'de iki milletvekili istifa etti

CHP listelerinden milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman ve Nazır Cihangir İslam partiden istifa etti. CHP'nin milletvekili sayısı 144'e düştü.

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CHPde iki milletvekili istifa etti

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı, seçimden 10 gün sonra dağıldı.

Millet İttifakı'nın ömrü kısa sürdü

Açıklama, ittifakın iki üyesi Saadet Partisi ve İYİ Parti'den geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "ittifak ömrünü tamamladı" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray da seçimlerin bitmesiyle işbirliğine artık ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Karaduman ve İslam'dan istifa

Bugün de Meclis'te devam eden yemin töreni öncesi CHP'den iki istifa geldi. 

Saadet Partili İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman CHP'den milletvekili listelerine girmişti. 

144 milletvekili kaldı

İki vekil Meclis Başkanlığı'na başvurarak istifa etti. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nazır cihangir islam, iyi parti, CHP, abdulkadir karaduman
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